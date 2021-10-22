Один мечтает о песне с Пугачевой, второй – с экс-женой: кто выйдет на сцену нового выпуска шоу «Дуэты»

24 октября в 18:00 телеканал «Россия» покажет новый выпуск шоу «Дуэты». 16 звезд выйдут на сцену, чтобы сложились восемь непредсказуемых дуэтов.

За зеркальной стеной своих партнеров будут ждать Игорь Миркурбанов, Наталья Подольская, Алексей Кортнев, Юлианна Караулова, Сергей Пенкин, Алексей Воробьев, Сосо Павлиашвили и ST. Кто окажется на другой половине сцены – пока большая тайна как для музыкантов, так и для зрителей.

«Скорее всего, это будет женщина. Я ожидаю увидеть кого угодно, вплоть до бывших жен. Это, кстати, может быть любая из них, они все прекрасно поют», — сказал про предстоящее выступление Кортнев.

«Я безумно люблю песню Feeling good. Уже много лет каждый свой день рождения я начинаю именно с нее. 19 января в четыре минуты первого я включаю ее в исполнении Нины Симон. Так повелось после большого и очень трагичного события в моей жизни, с тех пор Feeling good почему-то стала для меня неким гимном», — высказался Алексей Воробьев.

Сергею Пенкину досталась песня «Телефонная книжка» Виктора Резникова.

«Это редкая песня, ее нечасто исполняют. Мне бы хотелось, чтобы вместе со мной на сцену вышла взрослая певица с большим опытом. Это может быть Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Ирина Аллегрова или Лолита. Потому что молодая певица даже не знает, что это такое «телефонная книжка», у нее все контакты в мобильном», — порассуждал певец.

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