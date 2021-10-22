Родители рыжие, а сын – блондин: каким стал младший сын Подольской спустя год после рождения

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали счастливыми родителями маленького Ванечки 22 октября 2020 года. Для певицы малыш стал вторым наследником, для артиста — третьим.

Напомним, у него есть взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте, который тоже поет, играет в театре и кино. Также пара воспитывает Артемия, родившегося в июне 2015 года.

В день рождения Вани Наталья Подольская обнародовала свежие фотографии с ним, по которым видно, что малыш окреп и стал блондином. И это несмотря на то, что оба родителя у него рыжие. Впрочем, детям свойственно меняться с возрастом.

«22 октября родился наш Ваня. Очень неожиданно (несмотря на внушительный живот). Ваня перевернул еще раз всю меня! Показал, как прекрасно материнство, когда ты уже подготовленный боец. Я хочу, чтобы дети были здоровы и счастливы, чтобы жили в свободном мире, чтобы были счастливы, реализованы и спокойны. Я говорю «дети», имея в виду всех детей на свете в лице моего Вани сегодня. Став мамой, я вижу всех детей! Мне кажется, я их понимаю, я расту с каждым годом моих детей. Это необыкновенное ощущение. Благодарю каждый день за моих мальчиков», — написала Подольская в личном блоге.

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