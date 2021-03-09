Сама нежность: Вера Брежнева отметилась на прогулке в трендовой прическе «розетка»

Вера Брежнева поддержала тренд на простую прическу «розетка». Волосы так теперь собирают либо только на макушке, как это сделала певица, либо полностью, либо на пробор, формируя так называемые «ушки Микки-мауса».

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Блондинка, оставила основные локоны распущенными, и они волнистыми линиями естественно легли на плечи и спину, из-за чего образ звезды стал нежным и романтичным. Девушка примерила свитшот оверсайз черного цвета, подчеркнув свою хрупкость.

«Вера, какая вы милая и натуральная! На вас можно бесконечно любоваться!», «Глаз не оторвать от этой красоты», «Вам будто 20 лет на этом фото», «Как вам удается всегда так свежо выглядеть? Это просто фантастика!» — восхитились фолловеры 39-летней Брежневой.

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