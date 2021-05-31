«Расчесываюсь один раз»: Брежнева рассказала, как ухаживает за своими волосами

Вера Брежнева поведала поклонникам в личном блоге о своем опыте ухода за волосами. Отметим сразу, он весьма нестандартный.

Оказывается, певица категорически не любит расчесываться. Не то, чтобы ей не нравилось физическое воздействие щетки на голову, напротив, оно ей даже приятно. Звезда просто-напросто не признает слишком гладких волос.

«Даже после процедур в салоне, как на видео, после окрашивания, я прошу просто высушить волосы. Не вытягивая, не укладывая. Обожаю состояние чистых объемных волос, в которых много воздуха. При этом, например, иногда хочу подстричься коротко — под каре, но рада, что это желание проходит. В общем, расчесываюсь один раз — перед мытьем головы хорошей расческой», — написала в Instagram Вера.

Артистка поблагодарила поклонников за то, что они привыкли к ней – нерасчесанной и извинилась перед теми, кого это раздражает. Также она призналась, что для своих сценических образов использует иногда накладные пряди. Например, недавно на премии RU. TV она при помощи профессионалов сделала несколько таких, прикрепив их на заколки.

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