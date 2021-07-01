Дивы знают толк в моде: Нетребко вслед за Брежневой украсила волосы трендовой чалмой

Эвелина Хромченко посоветовала модницам не игнорировать платки, которые сейчас в тренде. С ними можно создавать интересные образы, завязывая самыми различными способами, кроме того, они визуально сужают лицо. В настоящий момент актуален и стиль а la вabushka, и восточный, когда из платка формируют нечто вроде чалмы.
Второй тренд уже поддержали такие звезды, как Ксения Собчак и Вера Брежнева. А теперь решила украсить свою голову чалмой и Анна Нетребко.
В личном блоге оперная дива обнародовала кадр из отпуска в пурпурном головном уборе, оттенок которого также дублировался и в оправе солнцезащитных очков.
«Восточная красавица!», «Яркая! Стильная! Красивая», «Настоящая Шахерезада», — похвалили стайл певицы ее фолловеры.