Дивы знают толк в моде: Нетребко вслед за Брежневой украсила волосы трендовой чалмой

Хромченко советовала женщинам обратить внимание на платки и вариации образов с ними.

Эвелина Хромченко посоветовала модницам не игнорировать платки, которые сейчас в тренде. С ними можно создавать интересные образы, завязывая самыми различными способами, кроме того, они визуально сужают лицо. В настоящий момент актуален и стиль а la вabushka, и восточный, когда из платка формируют нечто вроде чалмы.

Второй тренд уже поддержали такие звезды, как Ксения Собчак и Вера Брежнева. А теперь решила украсить свою голову чалмой и Анна Нетребко.

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В личном блоге оперная дива обнародовала кадр из отпуска в пурпурном головном уборе, оттенок которого также дублировался и в оправе солнцезащитных очков.

«Восточная красавица!», «Яркая! Стильная! Красивая», «Настоящая Шахерезада», — похвалили стайл певицы ее фолловеры.

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