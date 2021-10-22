Одна – вся в белом, вторая – в черном: Климова в модном пуховике отправилась с младшей дочкой в путешествие

Екатерина Климова обнародовала в личном блоге фотографию с младшей дочкой Беллой от третьего мужа Гелы Месхи. На снимке звезда «Бедной Насти» запечатлела момент сбора в дорогу, уложив множество чемоданов в свой автомобиль.

Актриса поддержала тренд на тотальные образы, облачившись сама в одном цвете (белом) и нарядив в монохром свою шестилетнюю наследницу (черные тона). К слову, Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» не раз говорила, что образы в одном оттенке вытягивают фигуру и стройнят.

Отметим, что Екатерина Климова выбрала в свое путешествие модный дутый пуховик с воротником как у жакета или классического пальто и примерила вязаную шапочку в рубчик. Похожие экземпляры рекомендовал зрительницам Александр Рогов для этой осени.

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