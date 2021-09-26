«Возьмите именно в рубчик»: как выглядит идеальная шапка для осени, показал Рогов

Стилист также продемонстрировал на своем шоу, какой головной убор он считает не лучшим вариантом для модников.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live шапку, которую считает идеальной для нынешней осени, как для мужчин, так и для женщин. Нашел он ее в одном из масс-маркетов по цене 1199 рублей.

По словам ведущего, его брендовая шапочка Maison Margiela, которая недавно произвела фурор в Instagram среди подписчиков, обошлась ему в 20000 рублей. Шапка эконом-сегмента выглядела примерно так же. Это оказался обычный вязаный головной убор, отворот которого стилист советовал для разнообразия убирать, оставляя на макушке свободное пространство. Шапочка имела модную сейчас вязку в рубчик.

«Возьмите именно в рубчик. Можно будет носить и с подворотом, а можно убирать. И не парьтесь, что видно шов на его месте», — прокомментировал Рогов.

Увидев другие шапки, которые не имели рубчика и сверху были закруглены, он сказал: «А вот эти шапки стремные».

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