Универсально, стильно, идеально: Барановская после советов Хромченко облачилась в свет в смокинг

Эвелина Хромченко советовала этот наряд, если никак не определиться с выбором.

Юлия Барановская отметилась в жюри «ТЭФИ-kids» в черном смокинге с развязанной бабочкой. Звезда примерила с костюмом белую рубашку и туфли на шпильке. Волосы ведущая собрала в высокий хвост.

Подобные образы рекомендовала зрительницам коллега Юлии Барановской по «Модному приговору» Первого канала Эвелина Хромченко.

«Если вы не знаете, какой будет дресс-код, какое именно платье надеть (в пол или покороче), выбирайте смокинг. Вы со смокингом не прогадаете никогда. Он находится как бы между дресс-кодом, как бы в каждом, но и не в одном», — говорила стилист.

Она отмечала, что смокинг – это вечная инвестиция. Сейчас он на пике популярности, однако не выйдет из моды никогда. Поэтому его можно смело покупать на многие годы вперед. Главное – не выйти из размера.

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