Стала выглядеть моложе и стройнее: Хромченко пришла на ТВ в костюме, который советовала зрительницам

Она облачилась в тотальный черный комплект с открытыми щиколотками.

Эвелина Хромченко предстала на шоу Первого канала «Модный приговор» в тотальном однотонном костюме брючной группы.

Ведущая выбрала укороченные брюки-дудочки, полуприлегающий жакет, лаконичный шелковый топ, — все черного цвета. В комплект звезда примерила нюдовые туфельки на шпильке.

Ранее стилист предлагала зрительницам обратить внимание на подобные костюмы из-за их корректирующего эффекта. Дело в том, что монохромные комплекты с брюками хорошо вытягивают фигуру, оказывая эффект стройности. Кроме того, черный цвет тоже зрительно уменьшает объемы, делая фигуру компактнее.

Важно и то, что брюки с открытыми щиколотками омолаживают образ, делая силуэт легче и свежее.

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