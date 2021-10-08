«Я не ожидала увидеть этого человека»: певица Глюк’оZа заплакала, узнав своего партнера по шоу «Дуэты»

На телеканале «Россия» с успехом идет новый проект «Дуэты», смысл которого в том, что звезды выходят на сцену вдвоем, но поют, не видя друг друга.

Вокалистов разделяет зеркальная стена. Интрига раскрывается только в финале выступления.

Новый выпуск шоу «Дуэты», которого с нетерпением ждут поклонники, состоится в ближайшее воскресенье, 10 октября.

В нем примут участие Ирина Дубцова, Никита Пресняков, Валерия, певица Глюк’оZа, Игорь Николаев и другие артисты.

Все они попытаются угадать, кого же от них скрывает зеркальная стена.

Вокалисты признаются, что в таких условиях им еще не приходилось работать. Ведь дуэт – это всегда долгие совместные репетиции, поиск общей тональности и масса других нюансов.

«Здесь же приходится выступать вслепую, но есть такой лакомый кусочек – когда стена поднимается. И это особенные эмоции, которые ты не испытаешь больше никогда. Когда стена поднялась, я была настолько обезоружена, что даже не могла продолжать петь. У меня навернулись слезы, в горле ком, настолько я не ожидала увидеть этого человека. На шоу работают очень страшные люди, профессионалы!», – поделилась певица Глюк’оZа.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.