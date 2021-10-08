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«Я не ожидала увидеть этого человека»: певица Глюк’оZа заплакала, узнав своего партнера по шоу «Дуэты»

Вокалистка Глюк’оZа поделилась своими эмоциями после записи очередного эфира популярного шоу.

«Я не ожидала увидеть этого человека»: певица Глюк’оZа заплакала, узнав своего партнера по шоу «Дуэты»
Певица Глюк’оZа. Фото: канал «Россия»

На телеканале «Россия» с успехом идет новый проект «Дуэты», смысл которого в том, что звезды выходят на сцену вдвоем, но поют, не видя друг друга.

Вокалистов разделяет зеркальная стена. Интрига раскрывается только в финале выступления.

Новый выпуск шоу «Дуэты», которого с нетерпением ждут поклонники, состоится в ближайшее воскресенье, 10 октября.

В нем примут участие Ирина Дубцова, Никита Пресняков, Валерия, певица Глюк’оZа, Игорь Николаев и другие артисты.

Все они попытаются угадать, кого же от них скрывает зеркальная стена.

Певица Глюк’оZа растрогалась до слез, увидев своего партнера по шоу «Дуэты»
Певица Глюк’оZа растрогалась до слез, увидев своего партнера по шоу «Дуэты». Фото: канал «Россия»

Вокалисты признаются, что в таких условиях им еще не приходилось работать. Ведь дуэт – это всегда долгие совместные репетиции, поиск общей тональности и масса других нюансов.

«Здесь же приходится выступать вслепую, но есть такой лакомый кусочек – когда стена поднимается. И это особенные эмоции, которые ты не испытаешь больше никогда. Когда стена поднялась, я была настолько обезоружена, что даже не могла продолжать петь. У меня навернулись слезы, в горле ком, настолько я не ожидала увидеть этого человека. На шоу работают очень страшные люди, профессионалы!», – поделилась певица Глюк’оZа.

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«Дуэты»ГлюкозаИрина ДубцоваНикита Пресняковтелеканал Россия