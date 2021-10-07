Басков и Лазарев показали, как звезды слышат друг друга в шоу «Дуэты»

В воскресенье, 10 октября, канал «Россия» покажет новый выпуск музыкального шоу «Дуэты». На этот раз разгадывать загадку зеркальной стены будут Ирина Дубцова, Игорь Саруханов, Глюкоза, Алика Смехова, Валерия, Игорь Николаев и другие артисты.

В ожидании новой передачи Teleprogramma.pro предлагает зрителям узнать кое-что из закулисья шоу. По правилам «Дуэтов», звезды не только не видят друг друга на сцене, но и слышат в своих наушниках искаженный голос своего таинственного партнера. Специально для нашего издания ведущие проекта Николай Басков и Сергей Лазарев продемонстрировали, насколько сильно меняется голос звезды в наушниках.

«Мне в какой-то момент послышалась Лайма», — признался Филипп Киркоров, который выступал в дуэте с Алексеем Чумаковым. «Я услышала в наушниках голос Масяни, но сразу поняла, это Масяня с характером», — говорила Кристина Орбакайте, спевшая с Гошей Куценко. «Я сначала подумал, что на сцене – Кэти Топурия», — признался Александр Серов, выступивший со своей дочерью Мишель.

Не пропустите новый выпуск «Дуэтов» — 10 октября в 18:00 на канале «Россия».

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