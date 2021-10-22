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«Все выбираем Валю!»: Крид неожиданно расхвалил Карнавал после тяжелого расставания

Как отметил рэпер, он в восторге от последней песни блогерши «Психушка».

«Все выбираем Валю!»: Крид неожиданно расхвалил Карнавал после тяжелого расставания
Егор Крид. Фото: Globallookpress.com

Рэпер Егор Крид на своем YouTube-канале неожиданно расхвалил блогершу Валю Карнавал, с которой он расстался не на мирной ноте.

Валя Карнавал
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Как отметил Крид, он в восторге от песни бывшей пассии «Психушка».

«Мне очень нравится эта песня Вали. Считаю, что это один из немногих тиктокерских хитов, который сделан круто. Все выбираем Валю!»

Егор Крид

Напомним, что не так давно Егор Крид написал хит, в котором прошелся по личности Вали Карнавал. Он намекнул на ее легкодоступность. В свою очередь тиктокерша говорила, что Егор Крид самый настоящий трус, потому что нехорошо с ней обошелся.

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