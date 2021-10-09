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Ляйсан Утяшева в алом платье с открытыми плечами и воланами покрасовалась перед Егором Кридом

Телеведущая показала двух долгожданных гостей танцевального шоу.

Ляйсан Утяшева в алом платье с открытыми плечами и воланами покрасовалась перед Егором Кридом
Ляйсан Утяшева. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva

В предстоящем выпуске шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ ведущая Ляйсан Утяшева появилась в атласном коротком платье с воланами.

Жена Павла Воли готовилась к эфиру и встретила Егора Дружинина. Утяшева призналась, что в новом выпуске в жюри вновь появится хореограф из прежних сезонов.

«Вы много раз спрашивали в комментариях, будет ли в «Новых танцах» Егор Дружинин? Всем, кто ждал, сегодняшний выпуск обязателен к просмотру – в 21:00 на ТНТ – Егор там будет, даже несколько Егоров», — отметила Ляйсан.

Ведущая танцевального шоу показала второго Егора. Им оказался исполнитель Егор Крид.

Ляйсан перед выходом на сцену поинтересовалась у Егора по поводу своего наряда. Дружинин назвал воланы на платье Утяшевой рюшами. А гимнастка не согласилась. Она решила подтвердить свои подозрения у Крида:

«Это рюши?».

Однако Егор Крид признался, что не представляет, как выглядят рюши:

«Я не знаю, что такое рюши вообще. Я знаю, что такое Нюша».

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Егор ДружининЕгор КридЗвездный стильЛяйсан УтяшеваПавел ВоляШоу "Новые танцы"