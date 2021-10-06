«Всего 15 секунд»: Егор Крид ищет стриптизершу, которая заплатит ему миллионы

Накануне в Сети обсуждали коммерческое предложение от Егора Крида. Все дело в том, что артист снимает клип и ищет девушку, которая сыграет роль стриптизерши. При этом красотка должна заплатить музыканту солидную сумму. Изначально речь шла о двух миллионах, а позже порог уменьшился. Об этом в своем инстаграм рассказала звезда «Дома-2» Ирина Пинчук.

«Кому-то миллион 800 предложили, кому-то миллион 400. Суть такая, что за эти деньги вас в клипе покажут, внимание, 15 секунд. И вам нужно играть стриптизершу. Типа вы такая необычная и Егорка Крид выбрал именно тебя», — сказала Пинчук.

Примечательно, что за эту сумму Крид готов даже отметить инстаграм-аккаунт девушки, которая отважится на роль.

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