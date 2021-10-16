«Дороже, чем мои браслеты Cartier»: Егор Крид купил Lamborghini Urus за 30 миллионов

Исполнитель Егор Крид разместил на личной странице в Instsgram кадры из нового клипа, в котором показал недавнюю дорогую покупку. Знаменитость потратился на Lamborghini Urus за 30 миллионов.

Егор признался, что ему удалось сохранить в тайне новость о приобретении люксовой иномарки. И теперь артист не только показал новенький автомобиль, но и спел о нем.

Крид записал трек, который носит название самой машины. Бывший артист лейбла Black Star уже успел снять клип на новую композицию.

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«Даже мои поклонники-шерлоки не спалили, что я купил себе новую машину. Помните, я в Stories публиковал пост о том, что приобрел себе что-то дороже, чем мои браслеты Cartier. Так вот это та самая Lamborghini. Теперь настало время показать ее всем вам», — похвастался Егор.

Напомним, ранее Михаил Шуфутинский положительно отозвался о творчестве Егора Крида. Исполнитель признался, что Крид не сильно коверкает русский язык в своих песнях. Поэтому Шуфутинский и уважает молодого артиста.

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