Раненный Болдуином режиссер балансирует на грани жизни и смерти в американской больнице

Режиссер вестерна с участием звезды Голливуда Алека Болдуина Джоэл Соуса находится в одной из американских больниц в критическом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Cinematographer Halyna Hutchins Dies at 42 After Prop Gun Incident on Alec Baldwin Film https://t.co/7yqca3saiJ

— The Hollywood Reporter (@THR) October 22, 2021