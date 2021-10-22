Раненный Болдуином режиссер балансирует на грани жизни и смерти в американской больнице

Джоэл Соуса находится в критическом состоянии в одной из клиник.

Режиссер вестерна с участием звезды Голливуда Алека Болдуина Джоэл Соуса находится в одной из американских больниц в критическом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Cinematographer Halyna Hutchins Dies at 42 After Prop Gun Incident on Alec Baldwin Film https://t.co/7yqca3saiJ — The Hollywood Reporter (@THR) October 22, 2021

Напомним, что Алек Болдуин участвовал в съемках вестерна в штате Нью-Мексико. В какой-то момент он произвел выстрел из пистолета, который, предварительно, оказался заряжен боевыми патронами, а не холостыми.

В результате пострадали два человека. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которой 42 года, умерла в больнице. Пока против звездного актера не выдвинуто никаких обвинений. Съемки картины приостановлены, сообщает hollywoodreporter.com.

Добавим, что Алеку Болдуину сейчас 63 года. Он является одним из самых известных актеров Голливуда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.