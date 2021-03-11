Кормящая грудью двоих детей Хилария Болдуин сравнила себя с коровой

В начале 2021 года супруги Алек и Хилария Болдуин шокировали публику: всего через пять месяцев после рождения пятого ребенка у них появилась еще и дочь, которая стала уже шестым наследником в звездной семье. Девочка Люсия родилась от суррогатной матери, и теперь 37-летняя Хилария вынуждена кормить грудью сразу двоих детей. Об этом она рассказала в сторис 10 марта.

«Эта корова устала и хочет пить, — написала Хилария, опубликовав селфи с замученным видом. — Позвольте мне сказать вам кое-что, что вы, возможно, уже знаете: кормление грудью двоих детей — это не шутка».

Можно подумать, что женщина жалуется, однако это всего лишь рекламный трюк. Ниже госпожа Болдуин написала, что в дни кормления двоих малышей она пьет «любую жидкость, которую может достать», но среди напитков у нее есть фаворит. Это оказалась газировка, марку которой многодетная мама тут же указала.

Итак, теперь у четы Болдуинов шесть детей: 7-летняя Кармен, 5-летний Рафаэля, 4-летний Леонардо, 2-летний Ромео, а также малыши Эдуардо и Люсия. Кроме того, у актера имеется 25-летняя дочь Айрлэнд от брака с Ким Бейсингер.

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