Звезды «Сверхъестественного» и «Викингов» снимутся в вестерне Алека Болдуина

Звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс (он же Дин Винчестер) получил роль в предстоящем вестерне под названием Rust. Главной звездой этого фильма станет Алек Болдуин, который также является автором истории и продюсером проекта.

Как сообщает издание Deadline, Болдуин сыграет отпетого преступника на Диком западе, награда за голову которого назначена столько, сколько он себя помнит. Однажды его 13-летнего внука приговаривают к повешению за случайное убийство. Главный герой вызволяет паренька из тюрьмы, и вместе они бросаются в бега. За ними по пятам идут двое легендарных блюстителей порядка, которых сыграют Дженсен Эклс и звезда сериала «Викинги» Трэвис Фиммел.

По ходу сюжета, дед и внук из совершенно не подходящих друг другу напарников превращаются в крепкую семейную команду. Близость скорой казни сплотит кого угодно.

больше по теме Звезда «Сверхъестественного» снимет сериал про родителей братьев Винчестеров Дженсен Эклс взялся продюсировать приквел мистического телехита.

Добавим, что после завершения «Сверхъестественного» в 2020 году Эклс получил роль в супергеройском сериале «Пацаны».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.