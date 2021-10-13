Звезды «Сверхъестественного» и «Викингов» снимутся в вестерне Алека Болдуина

Звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс (он же Дин Винчестер) получил роль в предстоящем вестерне под названием Rust. Главной звездой этого фильма станет Алек Болдуин, который также является автором истории и продюсером проекта.
Как сообщает издание Deadline, Болдуин сыграет отпетого преступника на Диком западе, награда за голову которого назначена столько, сколько он себя помнит. Однажды его 13-летнего внука приговаривают к повешению за случайное убийство. Главный герой вызволяет паренька из тюрьмы, и вместе они бросаются в бега. За ними по пятам идут двое легендарных блюстителей порядка, которых сыграют Дженсен Эклс и звезда сериала «Викинги» Трэвис Фиммел.
По ходу сюжета, дед и внук из совершенно не подходящих друг другу напарников превращаются в крепкую семейную команду. Близость скорой казни сплотит кого угодно.
Добавим, что после завершения «Сверхъестественного» в 2020 году Эклс получил роль в супергеройском сериале «Пацаны».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.