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«Если мне миллионы предлагают, то граней нет вообще»: Галкин признался в страсти к деньгам

Шоумен является одним из самых высокооплачиваемых звезд на российской эстраде.

«Если мне миллионы предлагают, то граней нет вообще»: Галкин признался в страсти к деньгам
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Максим Галкин во время своего проекта «Музыкалити» в разговоре с актером Никитой Джигурдой признался, что любит деньги.

Никита Джигурда
Никита Джигурда. Фото: Globallookpress.com

Джигурда во время выпуска заявил, что отказывает от участия в странных мероприятиях, хотя ему предлагают серьезные суммы.  По словам актера, недостаток сегодняшней культуры проявляется в том, что некоторые люди считают: за деньги можно сделать все, что угодно. Как заметил Джигурда, у него есть грань, которую он никогда не переступит.

«Если мне миллионы предлагают, то граней нет вообще».

Максим Галкин

Напомним, что Максим Галкин одна из самых высокооплачиваемых звезд в мире российского шоу-бизнеса. Ценник на ведение корпоративного мероприятия с его участием колеблется, по неофициальной информации, от пятидесяти до ста тысяч евро.

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