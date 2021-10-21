Чтобы выучить язык эльфов: Лиза и Гарри Галкины в черных мантиях сварили волшебное зелье

Двойняшки Аллы Пугачевой – очень изобретательные и артистичные дети.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут двойняшки Гарри и Лиза Галкины. Ребятам уже по восемь лет, они учатся во втором классе и уже преуспели во многих сферах – занимаются музыкой, танцами, плаванием, изучением иностранных языков. Обожают ребята придумывать что-нибудь новенькое, чтобы повеселиться.

И в очередной раз им это удалось. Максим Галкин показал, как его наследники перевоплотились в магов-волшебников и попытались сварить волшебное зелье. «Абра-кадабра!», — взмахнула Лиза волшебной палочкой.

— Что ты хотела этим сделать?, — спросил брат сестру. — Выучить язык эльфов. Или хотя бы английский, — развела руками девочка.

Подписчики в комментариях оценили перевоплощения ребят. «Лиза просто мегаактриса!», «Гарри и Лиза Поттер!», «Очень красивая Лиза», «Всем бы в дом такую волшебную палочку», «Такие классные!!!!Просто молодцы», — написали люди.

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