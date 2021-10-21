«Еще станцуем и друг друга на свадьбе поцелуем»: Лиза Галкина в платье принцессы прильнула к маме Алле в Грязи

Примадонна не раз говорила о том, что мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда повзрослеют. Судя по всему, певица не прочь в будущем повеселиться и на свадьбе своей младшей доченьки.

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» шоумен Максим Галкин признался, что Алла Пугачева очень ответственная мама, такую нужно еще поискать. Она вполне осознанно все свое свободное время посвящает их детям — восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе. Они учатся во втором классе. Отпрыски Примадонны развиты не по годам. Они бегло говорят по французски, любят рисовать, учат стихи и музицируют. Так, к примеру, Максим Галкин в личном профиле делился домашними кадрами, подловив, как Алла Борисовна наигрывала мелодию, сидя за фортепиано.

А Лиза в своем премилом пышном платье принцессы нежно прижалась к именитой маме, выражая всю свою любовь и привязанность. Сама Алла Борисовна говорила о том, что мечтает увидеть, какие станут ее дети, когда вырастут. Судя по всему, Примадонна в будущем не прочь повеселиться и на свадьбе младшей доченьки. Об этом она даже спела песенку, импровизируя в шутливой форме.

«А нам нужно допеть, нашу песенку спеть. До чего же хорошо, с тобою, Лизок! А мне бы станцевать хотя бы разок. Ну ничего, мы еще станцуем, обязательно станцуем и друг друга на свадьбе поцелуем», — напевала Пугачева.

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