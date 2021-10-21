«Живут в атмосфере любви и взаимопонимания»: Никас Сафронов — о Лизе и Гарри Галкиных

Как отметил живописец, Пугачевой и ее мужу невероятно повезло.

Художник Никас Сафронов заявил, что певице Алле Пугачевой и ее пятому мужу юмористу Максиму Галкину невероятно повезло в этой жизни, потому что они смогли найти друг друга.

Как отметил живописец, Пугачева и Галкин создали очень крепкую семью. У них наблюдается редкая в наши дни семейная идиллия.

«Им очень хорошо вместе, они воспитывают прекрасных детей, которые живут в атмосфере любви и взаимопонимания. Поверьте, в таких условиях любая женщина будет расцветать и без пластики». Никас Сафронов

Напомним, что дети в семье Пугачевой и Галкина появились на свет в 2013 году. Лиза и Гарри Галкины растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные кружки и секции. В этом году ребята пошли во второй класс престижной гимназии, сообщает «Собеседник».

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