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«Живут в атмосфере любви и взаимопонимания»: Никас Сафронов — о Лизе и Гарри Галкиных

Как отметил живописец, Пугачевой и ее мужу невероятно повезло.

«Живут в атмосфере любви и взаимопонимания»: Никас Сафронов — о Лизе и Гарри Галкиных
Никас Сафронов. Фото: Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов заявил, что певице Алле Пугачевой и ее пятому мужу юмористу Максиму Галкину невероятно повезло в этой жизни, потому что они смогли найти друг друга.

Лиза и Гарри Галкины
Лиза и Гарри Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Как отметил живописец, Пугачева и Галкин создали очень крепкую семью. У них наблюдается редкая в наши дни семейная идиллия.

«Им очень хорошо вместе, они воспитывают прекрасных детей, которые живут в атмосфере любви и взаимопонимания. Поверьте, в таких условиях любая женщина будет расцветать и без пластики».

Никас Сафронов

Напомним, что дети в семье Пугачевой и Галкина появились на свет в 2013 году. Лиза и Гарри Галкины растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные кружки и секции. В этом году ребята пошли во второй класс престижной гимназии, сообщает «Собеседник».

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