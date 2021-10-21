Вечер на роскошной террасе в Грязи: Пугачева напева мелодию, а ее дочка Лиза в одиночку исполнила танго

Летние кадры с участием Лизы Галкиной до сих пор «блуждают» по фан-страничке семьи Примадонны.

Алла Пугачева души не чает в своих детях — восьмилетних двойняшках Гарри и Лизе. Малыши, надо отдать должное, своим звездным родителям отвечают взаимностью. Дети рады, когда у них появляется возможность провести уикенд вместе.

Ведь их отец — шоумен Максим Галкин много работает. Он ведет сразу несколько программ, дает концерты, гастролирует, участвует в различных ТВ-проектах. Многие поклонники недоумевают, когда муж Примадонны успевает записывать свои видеоролики с детьми, если он и дома-то толком не бывает. Однако Максим Галкин старается находить баланс между семьей и карьерой. И ему это удается.

Один из летних вечеров вся семья провела на роскошной террасе подмосковного особняка в деревне Грязь. Дочка Примадонна устроила танцевальный мастер-класс, а мама Алла ей подпевала.

«Вот, например, если у тебя нет партнера или кто-то не хочет с тобой танцевать вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта. Берем вот так! И раз, два, три, раз, два, три!» — предложила она. «Теперь одну ручку на талию, а другую на плечо», — подсказали мама с папой. «Или, например, также можно танго танцевать!» — загорелась идеей Лиза.

«Лайфхак от Лизы для одиноких танцев», — подписал видео Галкин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.