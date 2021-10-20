Какая модница: Лиза Галкина облачилась в замке в тельняшку модного оттенка осени

Лиза Галкина растет неизбалованным ребенком в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина, однако и она, как всякая девочка, любит наряжаться.

Максим Галкин показал в личном блоге, как его дети учат английский язык с онлайн-репетитором из Канады. На встречу в Сети Лиза облачилась в тельняшку в розовую полоску. Данный нежный оттенок, к слову, в моде этой осенью. По словам Александра Васильева, это произошло впервые, ведь раньше такие тона становились актуальны только весной, к началу лета. Историк моды предположил, что женщины в период пандемии хотят, чтобы в их жизни было больше праздника.

К слову, ведущий «Модного приговора» также советовал зрительницам приобрести тельняшку. Он убежден, что хотя бы один полосатый экземпляр, но должен быть в гардеробе у каждой женщины.

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