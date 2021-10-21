«На помощь папе скачет»: Сергей Безруков заснял двухлетнего сына в костюме рыцаря

Сергей Безруков недавно отметил 48-летие. Он успел стать легендарным актером, снявшись в самых разных картинах. 15 лет артист прожил в браке с Ириной, но они развелись в 2015 году. Вскоре он обрел счастье с режиссером Анной Матисон. Она подарила избраннику детей — пятилетнюю Марию и двухлетнего Степана. А в этом году у пары родился еще один сын, Василий.

Безруков много работает, а вот свободное время он привык посвящать семье. Недавно он делился кадрами, на которых гулял с наследниками.

Теперь актер решил показать, как его сын Степан играет дома. Мальчик облачился в костюм рыцаря и залез на игрушечную лошадку-качалку. В руках он держал меч. Супруги не стали прятать лицо наследника. Белокурый малыш смотрел в камеру. Позади виднелись шкафы с игрушками. По всей видимости, кадры были сделаны в деткой комнате.

«Сын на помощь папе скачет! Вот это подкрепление! Уррррааааа! Все микробы победим!» — написал Сергей.

Поклонники были очарованы маленьким рыцарем. Многие сочли, что у него уже есть задатки актера. «Прелесть», «Какой молодчина», «Копия папы!», «С такими бойцами ничего не страшно!», «Серьезный-то какой Степан», «Господи, ну как же это мило!», «Как похож на вас. Прям маленький Сережа», — прокомментировали пост подписчики.

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