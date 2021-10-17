«Убрать школьное отношение к нему»: Безруков рассказал, как научить молодежь любить Пушкина

21 октября в кинотеатрах выйдет фильм «Учености плоды», в котором сыграл Сергей Безруков. Он воплотил на экране странного, но талантливого крестьянина, который зажат между немцами и партизанами в 1943 году в пушкинском имении Михайловское.

Новая картина, вроде как, не о великом русском поэте, но все в ней пропитано им. В новом интервью Безруков рассказывал о своей новой роли, и журналист спросил его, как современную молодежь научить любить Пушкина. Достаточно ли одной школьной программы?

«Можно делать хорошие постановки — даже не о Пушкине, а по мотивам его произведений. Если будут великолепный «Онегин», великолепная «Пиковая дама», великолепные «Капитанская дочка» или «Повести Белкина», в этом как раз выход из создавшейся ситуации: молодежь сможет Пушкиным заинтересоваться, — ответил Безруков, который является худруком Московского губернского театра. — Очень важно убрать школьное, «хрестоматийное» отношение к нему».

47-летний актер привел в пример собственный образ Пушкина, созданный им в своем театре.

«Я стараюсь передавать на сцене настоящие эмоции и чувства, чтобы таким образом оживить поэта, чтобы у зрителя родились к нему абсолютно искренние чувства, симпатия и сопереживание, а в конце – боль утраты. На этом спектакле как раз всегда очень много молодежи. И они видят, что Пушкин — живой, что он хулиган, видят, как он кутит со своим другом Пущиным, который приехал к нему меньше чем за год до восстания на Сенатской. Это Пушкин влюбленный, Пушкин страстный, Пушкин, унижаемый Третьим отделением и государем, — цитирует Безрукова «Комсомольская правда». — Вот что я могу сделать, чтобы приблизить Пушкина к молодежи и к обычным людям: читать его и играть его, пока здоровье и возраст позволяют».

Добавим, что ближайший спектакль «Пушкин» с Сергеем Безруковым в главной роли будет показан в Московском губернском театре 20 ноября.

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