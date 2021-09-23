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«Растем дальше!»: Безруков умилил трогательным домашним фото с двухмесячным сыном Васей

Художественный руководитель Губернского театра засветил личико малыша, показав его пухлые щечки и миленький носик.

«Растем дальше!»: Безруков умилил трогательным домашним фото с двухмесячным сыном Васей
Сергей Безруков. Фото: Instagram.com/s_bezrukov

На личной страничке в Instagram Сергей Безруков поделился редким домашним снимком с младшим сыном Васенькой. Актер заботливо укачивал мирно спящего малыша на руках. При этом муж Анны Матисон «случайно» засветил личико двухмесячного крохи, показав его пухлые щечки и миленький носик. Правда, поклонники так и не смогли определить, на кого похож младший ребенок в семье народного артиста России — на маму или же все-таки на отца.

Напомним, что у Сергея Безрукова и Анны Матисон также есть дочка Мария и сын Степа. Третий ребенок в семье появился в июле. Долгое время жена актера скрывала свое интересное положение. О том, что его возлюбленная ждет малыша, Сергей рассказал едва ли не перед самыми родами.

Актер Сергей Безруков
Сергей Безруков укачивает на руках сына Васеньку. Фото: Instagram.com/s_bezrukov

«Васе уже два месяца! Растем дальше!!» — подписал трогательный снимок с сыном актер.

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