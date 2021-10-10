«Немного погуляем с Васей»: Безруков в вязаной шапочке оттенка фуксии и с колясочкой появился в парке

Сергей Безруков появился в парке Горького в сопровождении жены Анны Матисон. Артист был облачен в синее пальто с белым воротником и вязаную шапочку оттенка фуксии.

Актер вез колясочку, в которой мирно отдыхал его младший сын Васенька. Свой променад Безруков показал на видео в личном блоге.

«Москва, прямо сейчас. Последние денечки бабьего лета. Красота! Настоящая золотая осень. Немного погуляем с Васей и Аней в парке Горького, пока старшие у бабушки. А вечером «Пушкин» в Губернском», — подписал кадры Сергей Безруков.

Напомним, 47-летний актер Сергей Безруков стал отцом в третий раз в 20-х числах июля. Его жена режиссер Анна Матисон родила мальчика Васю. Также пара воспитывает пятилетнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степу.

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