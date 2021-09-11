Сама нежность: Оксана Федорова в мерцающем платье на запах появилась на конкурсе «Мисс Беларусь»

Телеведущая стала членом жюри в конкурсе красоты. На ее глазах победительница получила новенькую корону из белого золота с топазами и бриллиантами.

Оксана Федорова знакома публике, так как в 2002 году стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Но корону она носила недолго, так как не выполнила некоторые обязательства. Примечательно, что многие поклонники до сих пор считают ее одной из самых красивых женщин в стране. Оксана успела стать телеведущей. Также она часто организовывает светском мероприятия. На днях звезда отметилась на Дрезденском балу.

А вот 10 сентября в Минске состоялся конкурс «Мисс Беларусь». Федорова приехала туда, так как стала членом жюри. Для такого случая она облачилась в мерцающее нежно-розовое платье в пол с пайетками. Наряд на запах скрыл изъяны ее фигуры. Она сделала объемную укладку с кудряшками и макияж в нежных тонах. Вместе с другими судьями, Оксана выставляла оценки участницам.

Победительницей конкурса стала 18-летней минчанка Дарья Гончаревич. Именно она получила новенькую корону из белого золота с топазами и бриллиантами, весомый денежный приз, машину, а также право представлять страну на конкурсе «Мисс мира». Президент Александр Лукашенко вручил ей цветы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова в свои 43 года. Многие отметили, что наряд смотрелся на ней эффектно. «Какая вы красавица», «Вы там всех затмили», «Оксана, истинная королева», «Какое платье у вас роскошное», «Просто прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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