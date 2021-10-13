Идеальный монохром: Федорова в молочном брючном костюме и сливочных ботинках вышла в свет

Оксана Федорова в свое время стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». С тех прошло почти 20 лет, но поклонники не перестают восхищаться красотой брюнетки. В 43 года Оксана обладает стройной фигурой и моложавым видом. Она является телеведущей, моделью. Также не раз ей доводилось организовывать балы, светские рауты и фотосессии. При этом она воспитывает двоих детей и любит отдыхать с мужем.

Обычно Федорова часто путешествует. Этой осенью она посетила конкурс «Мисс Беларусь» в Минске, а также отметилась на Дрезденском балу в Санкт-Петербурге. Накануне телеведущая снова вышла в свет. На этот раз она предпочла облачиться не в платье, а брючный костюм молочного цвета. Наряд с белой рубашкой и прямыми брюками дополнили ботинки сливочного цвета.

Оксана позировала на мероприятии с друзьями. Она подчеркнула стройность фигуры. Поклонники восхитились элегантным образом знаменитости.

«Как можно быть такой нереально красивой, Оксана?», «Цвет приятный», «Как мне нравится монохром», «Что за ботинки? Это восторг», «Такая вы женственная всегда и во всем», «Очень нежный и элегантный образ», «Хороша», «Оксана, вы лучик света в любой ситуации», «Ой, как красиво! Костюм шикарный», — прокомментировали кадры подписчики.

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