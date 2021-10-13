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Идеальный монохром: Федорова в молочном брючном костюме и сливочных ботинках вышла в свет

Победительница конкурсов красоты похвасталась элегантным образом.

Идеальный монохром: Федорова в молочном брючном костюме и сливочных ботинках вышла в свет
Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/
  • Оксана Федорова в свое время стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». С тех прошло почти 20 лет, но поклонники не перестают восхищаться красотой брюнетки. В 43 года Оксана обладает стройной фигурой и моложавым видом. Она является телеведущей, моделью. Также не раз ей доводилось организовывать балы, светские рауты и фотосессии. При этом она воспитывает двоих детей и любит отдыхать с мужем.

Обычно Федорова часто путешествует. Этой осенью она посетила конкурс «Мисс Беларусь» в Минске, а также отметилась на Дрезденском балу в Санкт-Петербурге. Накануне телеведущая снова вышла в свет. На этот раз она предпочла облачиться не в платье, а брючный костюм молочного цвета. Наряд с белой рубашкой и прямыми брюками дополнили ботинки сливочного цвета.

Оксана позировала на мероприятии с друзьями. Она подчеркнула стройность фигуры. Поклонники восхитились элегантным образом знаменитости.

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

«Как можно быть такой нереально красивой, Оксана?», «Цвет приятный», «Как мне нравится монохром», «Что за ботинки? Это восторг», «Такая вы женственная всегда и во всем», «Очень нежный и элегантный образ», «Хороша», «Оксана, вы лучик света в любой ситуации», «Ой, как красиво! Костюм шикарный», — прокомментировали кадры подписчики.

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