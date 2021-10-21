Сумма в пределах восьми миллионов долларов: что происходит с разделом имущества Петросяна и Степаненко

Бывшие муж и жена уже несколько лет не могут поделить квартиры, картины и автомобили.

Спорное имущество юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, которое они делят в суде, по последним данным, включая недвижимость, достигло суммы в восемь миллионов долларов.

Елена Степаненко в свое время подала жалобу о разделе с юмористом нескольких квартир, десятков картин и автомобилей.

Ранее суд решил оставить коллекцию картин за Петросяном неделимой. Степаненко, со своей стороны, отошла самая большая квартира. Ее площадью 512 квадратных метров в центре Москвы. Также юмористке досталась собрание книг. Заметим, что с таким разделом бывшая жена Евгения Петросяна не согласилась и обжаловала решение в вышестоящей инстанции, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что расстаться мирно у Елены Степаненко и Евгения Петросяна не получилось. Суды и раздел имущества между ними идут уже не один год.

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