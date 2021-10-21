«Развод пошел мне на пользу»: Степаненко пожелала «здоровья и радостных дней» Брухуновой

По словам юмористки, она не держит зла на бывшую помощницу Евгения Вагановича.

Юмористка Елена Степаненко заявила, что не держит зла на новую жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.

«Развод пошел мне на пользу! У меня все хорошо». Елена Степаненко

Как отметила Елена Степаненко, она желает Татьяне Брухуновой здоровья, счастья и радостных дней. Никаких обид на новую жену своего бывшего мужа у нее уже давно нет, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме В неизвестном направлении: Елена Степаненко пропала после раздела имущества с Евгением Петросяном Юмористы прожили в браке почти 30 лет.

Напомним, что несколько лет назад Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались. Причиной стала новая помощница юмориста Татьяна Брухунова. У пары уже появился на свет общий сын Ваган.

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