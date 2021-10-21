«Развод пошел мне на пользу»: Степаненко пожелала «здоровья и радостных дней» Брухуновой

Юмористка Елена Степаненко заявила, что не держит зла на новую жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.
«Развод пошел мне на пользу! У меня все хорошо».
Как отметила Елена Степаненко, она желает Татьяне Брухуновой здоровья, счастья и радостных дней. Никаких обид на новую жену своего бывшего мужа у нее уже давно нет, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что несколько лет назад Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались. Причиной стала новая помощница юмориста Татьяна Брухунова. У пары уже появился на свет общий сын Ваган.
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