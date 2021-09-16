«С днем рождения, волшебник!»: Брухунова трогательно поздравила Петросяна

Евгений Петросян отмечает свой день рождения. 16 сентября ему исполнилось 76 лет. С личным праздником юмориста поздравила молодая жена Татьяна Брухунова, опубликовав в своем Instagram совместное фото.

«С днем рождения, волшебник!», — написала Брухунова.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Прекрасная пара, любви на долгие годы! Вы волшебница, вы сделали жизнь этого человека такой счастливой! Как же расцвел Ваганыч!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году 32-летняя Татьяна Брухунова родила юмористу сына Вагана. Пара скрывала эту новость от всех и только спустя полгода после его рождения, объявила об этом в соцсетях.

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