С любимым медвежонком: Брухунова подловила с утра сына от Петросяна в пижамке и с мягкой игрушкой

В семье юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой подрастает сын Ваган. Мальчика мама с папой не стремятся показывать поклонникам, ограничиваясь редкими снимками в микроблоге. Но по ним уже можно заключить, что наследник заметно подрос и вытянулся, любит танцевать, веселиться и играть.

На новом снимке Татьяна Брухунова запечатлела малыша Вагана с утра. Сын отправился на кухню вместе с любимым медвежонком, который по размеру с ним почти одного роста. Мальчик крепко держит плюшевого друга, прижимая к себе. При этом сам Ваган еще в пижамке – горчичном комбинезоне.

Этим летом Татьяна Брухунова брала сынишку с собой на отдых в Турцию. И сделала наблюдение: малыш обожает сцену. На вечерней анимации он никого не стеснялся, стремился туда, где самое веселье, танцевал и радовался. Видимо, сынок растет в отца.

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