«Сравнивают люди, которые, очевидно, имеют плохое зрение»: Брухунова о сходстве со Степаненко

Жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в сторис Instagram прокомментировала громкий инцидент, который случился с ней во время посещения спектакля «Женитьба» в театре «Модерн». На нее буквально набросились с расспросами журналисты и начали задавать в том числе и вопросы о личной жизни.

Как заметила Брухунова, один молодой человек, который и десяти слов связать не может, стал расспрашивать, как она относится к своему сходству с юмористкой Еленой Степаненко.

«Ну как я могу к этому относиться? Естественно — никак. Сравнивают люди, которые, очевидно, имеют плохое зрение. Я совершенно не вижу никакого сходства. Типаж абсолютно разный. Поэтому я сказала, что наш разговор на этом будет закончен. Я действительно сказала, что это «хамский вопрос». После чего поблагодарила и ушла». Татьяна Брухунова

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Как заметила Брухунова, почему-то никто не спрашивает Елену Григорьевну о ее сходстве с тремя предыдущими женами Петросяна.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян — счастливые родители. У них подрастает сын, которого пара назвала Ваганом.

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