«Полтора года, а он сидит один и рисует!»: Брухунова показала самостоятельного сына от Петросяна

Уже полтора года сатирик Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова пребывают в новом статусе молодых родителей. Их сынок Ваган уже очень самостоятельный, и это весьма удивляет звездную маму. Она поделилась снимком, на котором подловила малыша за творчеством.

«Полтора года, а он сидит один и рисует!», — поразилась молодая мама.

Малыш в полосатой пижамке очень увлеченно что-то рисует. И даже не обращает внимания на маму, которая его в этот момент снимает.

Ранее Татьяна Брухунова рассказывала о том, что малыш Ваган растет смелым ребенком, не стесняющимся чужих. Это молодая мама обнаружила, когда была с сыном на отдыхе в Турции. Мальчик с удовольствием принимал участие в детских развлечениях и не боялся сцены.

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