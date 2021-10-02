«Полтора года, а он сидит один и рисует!»: Брухунова показала самостоятельного сына от Петросяна

Уже полтора года сатирик Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова пребывают в новом статусе молодых родителей. Их сынок Ваган уже очень самостоятельный, и это весьма удивляет звездную маму. Она поделилась снимком, на котором подловила малыша за творчеством.
«Полтора года, а он сидит один и рисует!», — поразилась молодая мама.
Малыш в полосатой пижамке очень увлеченно что-то рисует. И даже не обращает внимания на маму, которая его в этот момент снимает.
Ранее Татьяна Брухунова рассказывала о том, что малыш Ваган растет смелым ребенком, не стесняющимся чужих. Это молодая мама обнаружила, когда была с сыном на отдыхе в Турции. Мальчик с удовольствием принимал участие в детских развлечениях и не боялся сцены.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!