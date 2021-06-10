Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко: кому досталась квартира, а кому картина

10 июня Хамовнический суд Москвы поставил точку в скандальном разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Юмористы расстались несколько лет назад, мучительно, со скандалами и упреками. Но если разъехаться и начать новую жизнь экс-супруги смогли, то поделить имущество — нет.

На кону было так много всего, что на уступки ни одна ни другая сторона не шла. Казалось бы: пополам, как и велит закон, но не разрежешь же на две части картину «Старый дуб» или книгу «Оккультизм и сексуальность»? А на эти лоты претендовал каждый.

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Елена Степаненко, как обиженная сторона — после развода Петросян сразу же женился на Татьяне Брухуновой и даже успел родить ребенка, — требовала отдать ей 80%, но суд рассудил по справедливости.

Как стало известно Пятому каналу, поделили все исходя из пропорций 50 на 50. А делить было что, за почти тридцатилетний совместный брак пара нажила дома, квартиры, предметы искусства. Судья несколько часов зачитывала весь список ценностей, подлежащих разделу. Поговаривают, что перечень растянулся почти на тысячу листов печатного текста.

Только книг оказалось более 2,5 тысяч наименований, но не все они дорогостоящие. Некоторые лоты оценены в 100-200 рублей, но мелочей в этом вопросе не бывает.

Самым дорогостоящим активом стала недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров. В этой квартире Петросян надеялся сделать музей, но Степаненко отказалась покидать жилье на время развода.

Война возникла и за другие квартиры: в Сеченовском переулке, на Ростовской набережной и в Большом Кондратьевском. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Из-за известности пары и скандальности процесса, судья вела заседание в закрытом режиме. Но известно, что Степаненко настаивала, чтобы картина «Старый дуб» досталась Петросяну. Дело даже не в стоимости — работа стоит недорого, — но, по мнению юмористки, экс-супругу будет полезным смотреть на старый дуб и вспоминать про свой возраст.

В свою очередь, Петросян попросил передать жене книги «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность». Тонко намекнув, что не лишним будет заняться здоровьем. Суд счел, что юмористка может забрать все три лота. Что досталось Петросяну — пока не сообщается.

В звездном кругу уверены, что неприятный процесс мог бы завершиться раньше на год, а то и полтора, но, что называется, нашла коса на камень. Елена Степаненко очень болезненно переживала предательство мужа.

На одном из последних слушаний юмористка даже попросила экс-супруга вернуть деньги, потраченные на еду в последние годы брака, сообщает ФАН.

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