Важность королевской преемственности: принц Уильям довел отца до слез

Принц Чарльз – старший сын Елизаветы II и принца Филиппа является первым престолонаследником. Хотя пока Ее Величество не планирует покидать трон, но слухи о том, кто же его займет, обсуждают все чаще и чаще.

Принц Уильям является вторым престолонаследником и, возможно, именно он станет следующим королем Великобритании.

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Накануне старший сын Чарльза выступил с торжественной речью на эко-мероприятии Earthshot Prize. А после Уильям представил докфильм, в котором рассказал о важности королевской преемственности. Чарльз был настолько горд и растроган словами сына, что не сдержал слез. Об этом пишет Express.

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