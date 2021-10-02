Открыли сезон: Елизавета II и принц Чарльз взялись за лопаты

По традиции, конец лета Елизавета II отдыхает в своем шотландском поместье Балморал. А в начале октября королевская семья дает старт еще одной традиции – посадке деревьев.

Накануне Елизавета II и принц Чарльз взяли в руки лопаты и высадили на землях Балморала бук. К ним присоединились ученики начальной школы Крати, которая находится недалеко от замка. Об этом пишет People.

Напомним, ранее в Лондоне объявили об акции, которая приурочена к 70-летнему юбилею правления Ее Величества. Участие в ней могут принять все желающие. В специальном центре им выдадут саженцы и даже лопатки. Таким образом, каждый британец может символично поздравить королеву. К окончанию акции организаторы намерены увидеть большой сад.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.