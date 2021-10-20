Чувствует себя молодой: Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

Елизавета II отметила свой юбилей в апреле этого года. Ей исполнилось 95 лет. Пока она не планирует отказываться от престола и ведет активную социальную жизнь.

Накануне королева отказалась от престижной премии «Старушка года», которую ежегодно вручают на протяжении 29 лет. Об этом сообщил председатель конкурса Джайлс Брандрес.

«Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять эту премию, и надеется, что вы найдете более достойного кандидата», — сообщил Брандрес на сайте премии.

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Напомним, в следующем году королева отметит 70-летие своего правления Великобританией. Торжества запланированы на начало июня. По этому случаю всем британцам предоставят четыре выходных дня.

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