«Как высказался Цискаридзе: «Присутствует корявость»: Савичева – о Захаровой в Большом театре

Как отметила певица, восторга балерина на сцене у нее не вызвала.

Певица Юлия Савичева в Instagram вспомнила, как несколько лет назад пришла в Большой театр. По ее словам, в зале она увидела величие, напыщенность, позолоту, которые создают, безусловно, особую атмосферу.

«Тогда танцевала Захарова. Но восторга у меня, к сожалению, это не вызвало. Отсутствовали основополагающие вещи: синхронность, отдача. Кто-то даже упал или потерял реквизит, точно не помню. Как высказался однажды Цискаридзе: «Присутствует корявость», я с ним согласна». Юлия Савичева

Как отметила Юлия Савичева, однажды артист балета Николай Цискаридзе пригласил ее посмотреть на своих учеников из Академии русского балета имени Вагановой. Ей очень понравилось их выступление. Это, как сказала Юлия Савичева, совсем другое дело нежели то, что она увидела в Большом театре.

Напомним, что Светлана Захарова с 2003 года является прима-балериной Большого театра. Она замужем за скрипачом Вадимом Репиным.

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