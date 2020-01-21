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Светлана Захарова вспомнила, как развивался их роман со скрипачом Вадимом Репиным

Впервые она увидела будущего мужа на его концерте.

Светлана Захарова вспомнила, как развивался их роман со скрипачом Вадимом Репиным
Захарова рассказала, как у них начались отношения с Репиным/http://globallookpress.com/

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как развивался ее роман со скрипачом Вадимом Репиным. От этого брака в 2011 году она родила дочь Анну. Девочка уже несколько лет занимается художественной гимнастикой.

«Впервые я увидела его на концерте за работой. После его прекрасного выступления я пришла к нему в гримерку, чтобы поблагодарить. Я тогда первый и последний раз в жизни попросила автограф. Так с буклетом и программкой ушла от него», — заявила она.

Их следующая встреча состоялась только через год.

«Я снова пришла на его выступление. И снова никаких шагов к сближению не было. А потом я отправилась с Большим театром на гастроли в Японию. Мы с переводчицей в один из выходных дней гуляли по городу. Вдруг позвонил дирижер Валерий Гергиев. Сказал, что находится в Токио и здесь выступит Репин. Я как-то сразу встрепенулась и пошла к нему на концерт», — вспомнила Захарова.

По словам прима-балерины, будущий супруг играл, как всегда, божественно.

«Мы после концерта болтали в гримерке. Мне казалось, что я его прекрасно знаю уже много лет. Такой он стал для меня близкий и родной человек. Он окружил меня теплотой и вниманием. Дальше мы уже не расставались», — отметила она.

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Тэги:

Вадим РепинВалерий ГергиевПрограмма "Судьба человека"Светлана ЗахароваТокио
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Светлана Захарова вспомнила, как развивался их роман со скрипачом Вадимом Репиным
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