Светлана Захарова вспомнила, как развивался их роман со скрипачом Вадимом Репиным

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как развивался ее роман со скрипачом Вадимом Репиным. От этого брака в 2011 году она родила дочь Анну. Девочка уже несколько лет занимается художественной гимнастикой.

«Впервые я увидела его на концерте за работой. После его прекрасного выступления я пришла к нему в гримерку, чтобы поблагодарить. Я тогда первый и последний раз в жизни попросила автограф. Так с буклетом и программкой ушла от него», — заявила она.

Их следующая встреча состоялась только через год.

«Я снова пришла на его выступление. И снова никаких шагов к сближению не было. А потом я отправилась с Большим театром на гастроли в Японию. Мы с переводчицей в один из выходных дней гуляли по городу. Вдруг позвонил дирижер Валерий Гергиев. Сказал, что находится в Токио и здесь выступит Репин. Я как-то сразу встрепенулась и пошла к нему на концерт», — вспомнила Захарова.

По словам прима-балерины, будущий супруг играл, как всегда, божественно.