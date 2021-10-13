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Черноволосый, улыбчивый, молодой: в день рождения Захарова его дочь показала редкие архивные фото

Марку Захарову 13 октября исполнилось бы 88 лет.

Черноволосый, улыбчивый, молодой: в день рождения Захарова его дочь показала редкие архивные фото
Марк Захаров. Фото: Global look press

Народная артистка Александра Захарова в день рождения своего отца, режиссера Марка Захарова обнародовала в личном блоге редкие архивные кадры. Известному театральному деятелю 13 октября могло бы исполнится 88 лет.

Напомним, Марк Анатольевич умер в сентябре 2019 года от двусторонней пневмонии. Похоронен он на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Георгия Данелии, Олега Табакова и Галины Волчек.

Захаров с дочкой. Фото: instagram.com/alexandrazakharova_official/

На опубликованных в Сети снимках поклонники Захарова смогли увидеть его совсем молодым, черноволосым, улыбающимся, рядом с маленькой дочкой. А также нежно обнимающим свою жену – Нину Лапшинову.

Захаров с женой. Фото: instagram.com/alexandrazakharova_official/

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