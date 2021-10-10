«С Мальдив – в Кремль»: Макеева в силуэтном платье небесного оттенка подчеркнула фигуру

Минувшую неделю Анастасия Макеева и Роман Мальков проели на Мальдивах. На курорте актриса изучала азы квантовой психологии под руководством звездного психолога. Накануне пара вернулась в Москву.

В своем инстаграм звезда театра объявила о том, что приняла участие в праздничном концерте, который проходит в Кремле. На выхода на сцену Анастасия выбрала силуэтное платье небесного оттенка.

«С Мальдив – в Кремль. Люблю свою жизнь, люблю свою работу, люблю сцену, люблю людей!

И красиво одеваться», — написала Макеева.

Напомним, в конце августа актриса объявила о том, что берет перерыв в творческой деятельности, чтобы восстановить свое душевное равновесие.

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