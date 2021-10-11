«Коля предложил сделать»: Макеева рассказала об идее Баскова, которую оценят звезды эстрады

Недавно Анастасия Макеева представила публике собственный бренд косметики. Актриса решила создать уходовую линейку – шампунь, бальзам для волос и сыворотку для лица. О своем успехе она рассказала Николаю Баскову в гримерке Кремля, где накануне оба участвовали в концерте. «Золотой голос» сразу же предложил Анастасии креативную идею.

«Коля предложил мне сделать звездам эстрады лично уходовую процедуру для волос и лица! Креативненько. Как вам идея? Люблю тебя, Николай, всем сердцем желаю тебе оставаться молодым и здоровым и дарить нам всем радость и свой талант!», — написала Макеева.

Напомним, на днях Анастасия вернулась с Мальдив. На курорте актриса изучала квантовую психологию под руководством звездного психолога.

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