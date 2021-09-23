Поправившаяся Джанабаева в кожаных брюках и рубашке оверсайз появилась на публике

Певица стала гостьей на «Русском радио». Она выбрала наряд свободного кроя, но не скрыла изъяны фигуры.

Альбина Джанабаева раньше выступала в группе «ВИА Гра», но уже длительное время она строит сольную карьеру. Певица не так давно снова стала мамой. Она подарила дочку своему мужу Валерию Меладзе. Малышка получила имя Агата. Также у пары есть сыновья Константин и Лука. Супруги все свободное время посвящают наследникам. Однако Альбина уже вернусь к работе и даже ездит на съемки.

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Лиза Арзамасова, Мария Горбань тоже недавно родили малышей, но при этом они быстро вернулись в форму. Жена Меладзе предпочитает скрывать фигуру за объемными нарядами. Накануне она стала гостьей на «Русском радио». Для такого случая певица выбрала кожаные укороченные брюки и белую рубашку оверсайз. Ботинки на массивной подошве дополнили лаконичный образ.

Альбина спела одну из своих песен и пообщалась с ведущими. Наряд свободного прибавил объема ее фигуре. Однако поклонники посчитали, что 42-летняя артистка выглядит естественно и красиво.

«Какая вы приятная», «Очень понравились ваши брюки», «В этой рубашке вы кажетесь крупнее, носите платья», «Такая хорошенькая», «Какая у вас природная красота», «Брюки просто чумовые», «А с кем детки?» — стали писать пользователи Сети.

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