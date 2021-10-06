«Я бы хотела дать дочке больше нежности и тепла»: Джанабаева откровенно заговорила о малютке Агате

Экс-солистка группы «ВИА Гра» бесконечно рада тому, что у них в семье появился еще один ребенок.

Альбина Джанабаева с иронией относится к мнению некоторых людей о том, что заводить детей нужно как можно раньше. Экс-солистка группы «ВИА Гра» подметила, что «идеального» возраста для материнства достичь очень сложно. Уже даже 25-летних называют старородящими. Угодить в этом вопросе всем и сразу — невозможно! При этом артистка уточнила, что в их семье дочка Агата появилась вовремя. Во-первых, маленькая кроха отвлекла свою звездную маму от переживаний за старшего сына Константина. Он уехал учиться, оставив отчий дом. Во-вторых, как говорит певица, именно сейчас она точно знает, как ей следует воспитывать дочку.

«Я бы хотела дать дочке как можно больше нежности и тепла, сделать так, чтобы она точно умела в будущем принимать комплименты и с легкостью отвечать на них: «Да, это платье мне идет! Да, я сегодня такая! Спасибо, я просто очень счастлива!» У нас женщин ругают и осуждают за возраст, как будто кто-то неподвластен ходу времени. Это смешно и… очень грустно! А я, может, только сейчас поняла, что значит быть женщиной. Только сейчас, а не в свои 18 или 25. И поняла, как воспитать женщину, уже на своем опыте. Может быть, именно поэтому она ко мне пришла именно сейчас. Все, я поехала домой, Валерий позвонил уже третий раз», — пошутила певица, прерывая беседу с «ОК!».

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