«Ой, как красиво!»: Джанабаева засняла сына Меладзе за гончарным делом в особняке

Альбина Джанабаева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она счастлива в браке с Валерием Меладзе, но долгие годы в начале отношений им приходилось скрывать роман. Артист ушел от первой жены, когда Альбина уже родила от него сына Константина. Потом у них родился второй наследник Лука. А в этом году супруги стали родителями снова. У них появилась на свет дочка Агата.

Теперь у пары есть больше поводов для прогулок. Пока лицо младшей крохи они скрывают. При этом Альбина стала чаще показывать семилетнего Луку, который не так давно начал ходить в первый класс. Ранее родители хвастались тем, что он умеет стоять на коньках с клюшкой, а также делает сальто. Теперь певица засняла наследника в особняке. Он занимался гончарным делом.

«Видишь, у меня был неровный комок. И эта неровность преобразилась волнами в верхней части моего кувшина. Аккуратненько тянем», — рассказал он. «Ой, как красиво!» — восхитилась Джанабаева.

Примечательно, что ранее она прогулялась по саду вместе с Меладзе. Супруги выгуливали собак и любовались красотами природы. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие также отметили, что Лука растет копией мамы. «Такие глаза», «Вот это мастер», «Хороший парень растет, рукастый», «Будет посуду для мамы делать, красота», «Как же он вырос», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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