Редкий случай: Алсу в платье-жакете с атласными рукавами вместе с мужем повеселилась на вечеринке

Алсу является одной из самых известных певиц в стране. Она в свое время выпускала один хит за другим. Теперь артистка уже большую часть времени уделяет семье, но при этом не забрасывает творчество. Ее старшая дочка Микелла также занимается музыкой и поет. Недавно Алсу с родными вернулась из отпуска в Мексике. Она накануне впервые за долгое время вышла в свет с мужем Яном Абрамовым.

Пара посетила вечеринку, которую в честь своего 45-летия устроил Николая Басков. Для такого вечера Алсу выбрала платье-жакет с атласными рукавами. Черный наряд дополнили босоножки на шпильке. Певица сделала укладку с локонами, а также макияж с акцентом на глаза. А вот супруг звезды предстал в сером костюме с белой рубашкой. Они запечатлелись с именинником.

Более того, Алсу позволила себе расслабиться. Она устроила танцы с Полиной Гагариной, Жасмин и другими гостями. Певица демонстрировала класс на танцполе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили пару комплиментами. «Алсу с мужем просто шикарные, сдержанные во всем», «Красотка, с годами все моложе и шикарнее», «Вы потрясающие, просто нереальные», «Какая вы красивая женщина просто глаз не оторвать», «Красивая пара», «Очень утонченная», «Прям пара года, ну красивые до ужаса», — прокомментировали пост подписчики.

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