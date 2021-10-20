Лера Кудрявцева: «Ольга Кормухина раскрыла секреты коллег по цеху»

24 октября в 14.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет певица Ольга Кормухина. Поклонники ее любят, а коллеги по цеху побаиваются. Ольга расскажет, почему ее считают грозой шоу-бизнеса, с кем из артистов она судится, а кому безгранично доверяет.

Человеку, который не умеет льстить, приспосабливаться, дружить и любить по расчету, преследуя личные цели, всегда нелегко. Особенно в шоу-бизнесе, который пропитан лицемерием, как тирамису – кофейным ликером. Но Ольга никогда легких путей не искала. Ни в те времена, когда была простой певицей в ресторане, ни сейчас, когда о ней знают не только в России, но и в мире.

Но если кто-то знает и любит, то кто-то знает – и предпочитает держаться подальше. Дело в том, что Ольга всегда говорит людям правду. Даже нелицеприятную. А этого не любит никто.

— Скажут: «Это та самая взбалмошная, которая со всеми судится!» – вздыхает Ольга, рассказывая о своих конфликтах с коллегами по творческому цеху.

Так, год назад Ольга проиграла в суде Полине Гагариной. Яблоком раздора стала песня Виктора Цоя «Кукушка», которую перепели обе исполнительницы. Ольга считает, что Полина, мягко говоря, многое у нее позаимствовала по части аранжировки.

— Теперь Гагарина имеет право исполнять мою переработку, а я — нет, – пожимает плечами Ольга.

С Азизой у Ольги добрые отношения тоже не сложились. Азиза пришла ко мне в студию, чтобы открыто, глаза в глаза, обсудить с Ольгой их застарелый конфликт.

— Ты вот сейчас мне будешь говорить в глаза, что это правда была? – прямо спросила Азизу Ольга.

— Послушай меня: клянусь, это была правда! – жестко ответила Ольге Азиза.

Опасается Ольгиного гнева и Филипп Киркоров, которого вообще-то сложно чем-то смутить и тем более испугать.

— Он просто увидел меня вполоборота – и заткнулся, – смеется Ольга.

Тем, что отношения с людьми складываются у нее нелегко, Ольга не бравирует. Наверное, ее жизнь была бы намного проще, если бы она умела быть удобной и терпеть несправедливость, которой в мире, увы, очень много. Однако терпеть она не умеет. Точнее, не считает нужным.

Поэтому говорит только то, что думает, не играя словами и не пытаясь угодить всем и каждому. Во-первых, потому что обостренное чувство справедливости этого ей не позволяет, а во-вторых, потому что не каждый человек заслуживает уважения и добрых слов в свой адрес.

— Намин очень любил всех унижать, оскорблять, – честно рассказывает о певце Стасе Намине Ольга.

Да, Ольга за справедливость. Да, это нелегко. Проще всего сделать вид, что все хорошо и ни с кем не ссориться. Но Ольга никогда не выбирала легких путей и не изменяла себе. Многие ли могут этим похвастаться?..

— Иногда для человека тяжеленный крест – терпеть себя самого… – философствует Ольга.

Если певица всегда была честна с собой и с окружающими, то какой ее секрет может стоить один миллион рублей? Знают ли о нем ее самые близкие люди? И отважится ли Ольга на откровенность, которая может очень дорого ей обойтись?

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» 24 октября в 14.00 на НТВ – и узнаете обо всем из первых уст.

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